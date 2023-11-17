17 ноября, 07:38
Допинг в спорте

В РУСАДА отметили, что спортивные врачи очень редко нарушают антидопинговые правила

Иногда родители принуждают ребенка - спортсмена принимать какие-то препараты, которые оказываются запрещенными, подчеркнула генеральный директор РУСАДА

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Случаев, когда спортивные врачи нарушают антидопинговые правила, крайне мало. Об этом на Международном симпозиуме по спортивной медицине и реабилитологии сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова.

"Случаев, когда спортивные врачи нарушают антидопинговые правила, крайне мало. Да, мы иногда сталкиваемся с определенными проблемами. На вчерашнем заседании симпозиума врач из Дагестана отметил, что родители, которые всячески пытаются участвовать в жизни своего ребенка - спортсмена, иногда принуждают его принимать какие-то препараты, часть из которых оказывается запрещенными", - сказала Логинова.

"Был такой случай, когда мама спортсмена, которая является врачом, но не спортивным, предложила своему сыну лечиться запрещенной субстанцией. Он это сделал, после чего у него оказалась положительная допинг-проба. Незнание не освобождает от ответственности. Меня очень удивляет, когда мама или папа вообще не являются медиками, сами лечат своих детей - спортсменов, сами покупают запрещенные субстанции и совершенно не задумываются о том, что они делают. Поэтому у нас разработаны образовательные курсы для разных целевых аудиторий.", - отметила она. 

Теги:
Допинг
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