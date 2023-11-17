К чемпионату России могут допустить фигуристов, не прошедших отбор по состоянию здоровья

Главный тренер сборной России отметила, что в команде очень бережно относятся к спортсменам

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) готова допустить к чемпионату страны спортсменов, не прошедших отбор на турнир по состоянию здоровья. Об этом журналистам рассказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.

"Если люди по состоянию здоровья не попадают на чемпионат России, о чем разговор, никто не будет возражать. Тренерский совет все решит. Люди пропускали, но к чемпионату страны восстанавливались и были допущены, почему нет? - сказала Чайковская. - Мы очень бережно относимся к спортсменам, не выкидываем на старт, если видим, что это чревато для здоровья, пока врачи не скажут, что все в порядке".

Чемпионат России пройдет с 20 по 25 декабря в Челябинске.