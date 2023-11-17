17 ноября, 08:00
Фигурное катание

Чайковская рассказала, что настаивала на переходе Худайбердиевой и Базина к Жулину

В апреле дуэт прекратил сотрудничество с тренером Денисом Самохиным

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская настаивала на переходе к Александру Жулину Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, выступающих в танцах на льду. Об этом Чайковская рассказала журналистам.

8 апреля было объявлено, что дуэт прекратил сотрудничество с тренером Денисом Самохиным.

"Что плохого, если в регионе готовится такой материал, если мы видим, что это будущие чемпионы. Бросать тренера мы не должны разрешать, но дуэт у нас сейчас ведущий. Я сама была за то, чтобы пара пришла к Жулину, и настаивала на этом, - сказала Чайковская. - Если регионы могу давать хороших спортсменов, честь им и хвала, вырастить из ничего умеющего человека, кандидата в сборную - это огромный труд, и надо его приветствовать".

Худайбердиева и Базин примут участие в пятом этапе Гран-при России, который пройдет в Самаре с 17 по 19 ноября. Они являются чемпионами России (2022), а также бронзовыми призерами чемпионата страны (2021). 

Теги:
Фигурное катание
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