Чайковская заявила, что на фигурное катание не приходит случайная публика

Главный тренер сборной России не считает, что у фигурного катания идет снижение интереса

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Соревнования по фигурному катанию не посещает случайная публика, любители этого видам спорта являются понимающими и музыкальными людьми. Такое мнение журналистам высказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.

"Интерес к этапу Гран-при в Самаре большой, на юниорах здесь пока мало народу, но завтра-послезавтра он будет, ведущие спортсмены выступят. Фигурное катание такой вид, куда не приходит случайная публика - это не футбол, не пиво, не покричать, не поорать. У нас своя аудитория, если мы ее заинтересовываем, у нас все получается. Не считаю, что у нас идет снижение интереса, публика у нас есть, и мы ее ценим. Это понимание, это музыкальные люди, это не просто очки, голы, секунды, а совершенно другой вид спорта", - сказала Чайковская.

Этап Гран-при России в Самаре пройдет с 18 по 19 ноября.