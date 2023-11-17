Чайковская рассказала, что программа Пахомовой и Горшкова "Кумпарсита" родилась в Самаре

Людмила Пахомова и Александр Горшков, выступая с этой программой, стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская с ностальгией приезжает в Самару, в этом городе родилась программа Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова "Кумпарсита", с которой дуэт выиграл Олимпийские игры в танцах на льду. Об этом Чайковская рассказала в пятницу журналистам на пресс-конференции перед стартом пятого этапа Гран-при России.

Пахомов и Горшков в 1976 году в Инсбруке стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Тогда фигуристы выступали с программой "Кумпарсита". Тренером дуэта была Чайковская.

"Здесь зарождались самые главные традиции фигурного катания, здесь была потрясающая публика, здесь родилась "Кумпарсита", здесь родилась сборная - мы всегда приезжали на летние сборы, по 40 дней. Всегда жили в замечательной гостинице "Волга", - рассказала Чайковская. - Основные кадры все время ковались здесь, и то, что мы приехали сюда, это продолжение тех начинаний. Это было давно, я с ностальгией приезжаю сюда".

Этап Гран-при России в Самаре пройдет с 18 по 19 ноября.