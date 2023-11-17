17 ноября, 08:16
Фигурное катание

Чайковская рассказала, что программа Пахомовой и Горшкова "Кумпарсита" родилась в Самаре

Людмила Пахомова и Александр Горшков, выступая с этой программой, стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская с ностальгией приезжает в Самару, в этом городе родилась программа Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова "Кумпарсита", с которой дуэт выиграл Олимпийские игры в танцах на льду. Об этом Чайковская рассказала в пятницу журналистам на пресс-конференции перед стартом пятого этапа Гран-при России.

Пахомов и Горшков в 1976 году в Инсбруке стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Тогда фигуристы выступали с программой "Кумпарсита". Тренером дуэта была Чайковская.

"Здесь зарождались самые главные традиции фигурного катания, здесь была потрясающая публика, здесь родилась "Кумпарсита", здесь родилась сборная - мы всегда приезжали на летние сборы, по 40 дней. Всегда жили в замечательной гостинице "Волга", - рассказала Чайковская. - Основные кадры все время ковались здесь, и то, что мы приехали сюда, это продолжение тех начинаний. Это было давно, я с ностальгией приезжаю сюда".

Этап Гран-при России в Самаре пройдет с 18 по 19 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация