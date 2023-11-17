17 ноября, 08:20
ATP

Чесноков считает, что Рублеву нужно отдохнуть от тенниса

Россиянин провел, возможно, лучший сезон в карьере, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев провел отличный сезон, однако ему нужно немного отдохнуть от тенниса, чтобы играть еще лучше в следующем году. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Рублев принимает участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в итальянском Турине. В пятницу Рублев проведет последний матч группового этапа против представителя Германии Александра Зверева. Россиянин потерял шансы на выход в плей-офф.

"Андрей провел отличный сезон, возможно, лучший в карьере. Он впервые выиграл турнир категории "Мастерс" и был близок к победе на еще одном, три раза вышел в четвертьфинал на турнирах Большого шлема и отобрался на Итоговый - это просто потрясающе. К Итоговому турниру он подошел физически не готовым, но в этом ничего страшного нет", - сказал Чесноков.

"Андрей очень фанатично относится к теннису, но мне кажется, что сейчас нужно от него немного отдохнуть, полежать где-нибудь на пляже. Я уверен, что это поможет ему разгрузиться и играть еще сильнее в следующем году", - добавил собеседник агентства.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. Теннисист является обладателем 14 титулов ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP. 

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