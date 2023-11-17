В ФФККР раскритиковали идею зама Родниной пригласить американцев для тестирования россиян

Вера Богуш считает такую идею возмутительной

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Предложение заместителя депутата Государственной думы Ирины Родниной пригласить специалистов из США для помощи в организации тестирования российских фигуристов на скольжение является возмутительным. Об этом журналистам заявила президент Самарской областной федерации фигурного катания, cудья международной категории, член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Вера Богуш.

"Что касается Родниной, был эпизод: совещание руководителей региональных федераций, и тогда заместитель Родниной предложила по ее рекомендации пригласить из Америки специалистов, чтобы помочь нам организовать прием тестов. Сегодня тесты у всех спортсменов принимают. Я была сильно возмущена. Это каких американцев должна приглашать ведущая в фигурном катании страна, чтобы принять тесты? Это возмутительно", - сказала Богуш.