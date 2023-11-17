17 ноября, 08:47
Фигурное катание

Чайковская назвала безобразием обсуждение наличия тараканов в номерах фигуристов

Тренер отметила, что о таких вещах стоит сообщать управляющим гостиницей

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Обсуждение темы наличия тараканов в гостинице "Волга", где живут участники этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре, является безобразием. Такое мнение журналистам высказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.

"Я всю жизнь жила вместе с [Натальей] Линичук и [Геннадием] Карпоносовым, [Людмилой] Пахомовой и [Александром] Горшковым, [Георгием] Проскуриным, со всеми своими чемпионами в "Волге". Полтора года назад я была здесь и жила в "Волге. Если они нашли тараканов - скажите людям, дирекции. Но вообще это не тема для обсуждения на таких серьезных соревнованиях. Когда по вам ползают клопы в Париже в течение полугода - жалуются туристы, жалуются американцы, которые говорят: никогда клопов не видели, - во что я не верю, из этого никто не устраивает бума", - сказала Чайковская

"Вообще это безобразие - обсуждать на серьезных соревнованиях, что кто-то увидел таракана. Вы, что, никогда тараканов не видели? Мне даже горько об этом говорить, скажу вам честно, почему журналисты ее подхватывают? Вам, что, не о чем больше рассказать? Расскажите о том, какая у нас поросль, какое у нас будущее. Давайте начнем тренировать тараканов, японцы говорят, что это самое тренируемое насекомое, что они здорово поддаются. Если вы нам поручите - займемся этим", - добавила специалист.

Этап Гран-при России в Самаре пройдет с 18 по 19 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация