Чайковская назвала безобразием обсуждение наличия тараканов в номерах фигуристов

Тренер отметила, что о таких вещах стоит сообщать управляющим гостиницей

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Обсуждение темы наличия тараканов в гостинице "Волга", где живут участники этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре, является безобразием. Такое мнение журналистам высказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.

"Я всю жизнь жила вместе с [Натальей] Линичук и [Геннадием] Карпоносовым, [Людмилой] Пахомовой и [Александром] Горшковым, [Георгием] Проскуриным, со всеми своими чемпионами в "Волге". Полтора года назад я была здесь и жила в "Волге. Если они нашли тараканов - скажите людям, дирекции. Но вообще это не тема для обсуждения на таких серьезных соревнованиях. Когда по вам ползают клопы в Париже в течение полугода - жалуются туристы, жалуются американцы, которые говорят: никогда клопов не видели, - во что я не верю, из этого никто не устраивает бума", - сказала Чайковская

"Вообще это безобразие - обсуждать на серьезных соревнованиях, что кто-то увидел таракана. Вы, что, никогда тараканов не видели? Мне даже горько об этом говорить, скажу вам честно, почему журналисты ее подхватывают? Вам, что, не о чем больше рассказать? Расскажите о том, какая у нас поросль, какое у нас будущее. Давайте начнем тренировать тараканов, японцы говорят, что это самое тренируемое насекомое, что они здорово поддаются. Если вы нам поручите - займемся этим", - добавила специалист.

Этап Гран-при России в Самаре пройдет с 18 по 19 ноября.