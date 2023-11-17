17 ноября, 08:54
Фигурное катание

Травмировавшая голову фигуристка Варвара Медведева чувствует себя хорошо

Спортсменка возобновляет тренировки, рассказал тренер фигуристки

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Варвара Медведева, получившая травму головы во время проката на этапе юниорского Гран-при России в Самаре, чувствует себя хорошо и готова продолжать тренировки. Об этом журналистам сообщил тренер спортсменки Филипп Тарасов.

"Мы уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки. Варя чувствует себя хорошо", - сказал Тарасов.

Медведева выступает в парном катании с Павлом Астаховым. На соревнованиях в Самаре они шли третьими после короткой программы. В четверг в произвольной программе партнер уронил спортсменку во время поддержки, фигуристка получила рассечение. Пара исполнила программу до конца и заняла итоговое пятое место. Медведева прошла компьютерную томографию, накладывать швы ей не потребовалось. 

Теги:
Фигурное катание
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