Логинова пока не ждет от WADA новых решений по статусу РУСАДА

Генеральный директор РУСАДА считает, что международной организацией будет предоставлена обновленная информация

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на ближайшем заседании не должен принять новых решений по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Совет учредителей WADA пройдет 17 ноября в Монреале.

"Вопрос восстановления РУСАДА будет обсуждаться, об этом заявлено на сайте WADA, - сказала Логинова. - Не думаю, что стоит ожидать каких-то решений, скорее будет представлена обновленная информация".

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

13 октября Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в CAS.