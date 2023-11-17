17 ноября, 09:10
Зимние олимпийские виды спорта

Большунов пропустит спринт на Кубке Хакасии по лыжным гонкам

Александр Большунов. Донат Сорокин/ ТАСС
Александр Большунов
© Донат Сорокин/ ТАСС

По словам тренера спортсмена, лыжник продолжает восстанавливаться после травмы спины

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит в спринте на Кубке Хакасии, который для него должен стать первым стартом в новом зимнем сезоне. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Кубок Хакасии пройдет с 17 по 18 ноября. В первый день состоится спринт классическим стилем, во второй - 10-километровая гонка с раздельным стартом свободным стилем.

"В спринте он принимать участия не будет, предварительно заявились на коньковую гонку. Решение об участии в ней Александр примет утром перед стартом", - сказал Бородавко.

Большунов продолжает восстанавливаться после травмы спины, тренер отметил, что сейчас важно "не усугубить травму и не помешать лечению".

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски". 

Теги:
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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