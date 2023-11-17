17 ноября, 09:31
Допинг в спорте

Логинова рассказала, что WADA планирует провести аудиторскую проверку РУСАДА

Эксперты WADA в настоящее время проводят оценку выполнения РУСАДА решения Спортивного арбитражного суда, сообщила Вероника Логинова

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено провести аудиторскую проверку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Нами получена информация о том, что эксперты WADA в настоящее время проводят оценку выполнения нами решения Спортивного арбитражного суда, - сказала Логинова. - Ожидаются аудит и дополнительные встречи, интервью с сотрудниками РУСАДА. Мы ждем от WADA подробную информацию об этом и продолжаем настаивать на ее скорейшем получении".

"Ранее мы направили в WADA заявление о своем несогласии с критическим замечанием, а также с тем, что на данный момент мы до сих пор не восстановлены. Да, ранее мы неоднократно получали от WADA уведомления о том, что до устранения критического замечания вопрос восстановления обсуждаться не будет", - добавила глава РУСАДА.

Последний раз WADA проводило аудит деятельности РУСАДА в сентябре 2022 года, после которого у международной организации не возникло никаких вопросов к операционной деятельности своих российских коллег. Критическим замечанием, выявленным в рамках аудита, стало несоответствие текста некоторых пунктов Закона о спорте положениям Всемирного антидопингового кодекса. РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, а также полномочиями по нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта.

Ранее Логинова рассказала о трех претензиях WADA к антидопинговому законодательству РФ, которые необходимо устранить: несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе; несоответствие определения "соревновательный период"; несоответствие в вопросе вывоза допинг-проб. 27 сентября гендиректор РУСАДА заявила, что несоответствия в антидопинговом законодательстве, на которые обращает внимание WADA, не успеют исправить до конца 2023 года. 

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Допинг
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