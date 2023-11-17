17 ноября, 09:42
Международная выставка-форум "Россия"

Ещенко наградил футболистов из Иркутской области на выставке "Россия"

Чемпион России заявил, что гордится тем, что его жизнь и профессиональная карьера начинались в Иркутске

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Чемпион России по футболу сезона-2016/17 в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил кубок команде по мини-футболу, состоящей из воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Соловецкого района Иркутской области. Церемония состоялась на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Дорогие земляки! Я горд, что моя жизнь и моя профессиональная карьера начиналась в Иркутске, потому что у нас очень много молодых дарований. Несмотря на суровые погодные условия, мы проявляем свой характер. Хотел бы пожелать, несмотря ни на что, двигаться в своем направлении и любить футбол", - сказал Ещенко.

Ещенко 39 лет, он является уроженцем Иркутска. Помимо "Спартака", защитник также выступал за иркутскую "Звезду", подмосковные "Химки", украинские "Динамо" и "Арсенал" (оба - Киев), а также "Днепр", московские "Динамо" и "Локомотив", нижегородскую "Волгу", махачкалинский "Анжи" и краснодарскую "Кубань". Со "Спартаком" он также становился обладателем Суперкубка России (2017), с киевским "Динамо" - чемпионом Украины (2007), обладателем кубка и суперкубка страны (2006). За сборную России Ещенко выступал с 2012 по 2014 год, проведя за это время 14 матчей, среди которых 2 игры на чемпионате мира в Бразилии. В составе национальной команды защитник отметился одной результативной передачей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
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