Коган рассказал, что приостановка карьеры Туктамышевой вызывает грусть

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что спортсменка "заслуживает самых высоких слов уважения и благодарности"

ТАСС, 17 ноября. Фигуристка Елизавета Туктамышева заслуживает самых высоких слов уважения и благодарности, ее решение сделать паузу в карьере вызывает грусть. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Конечно, грустно, когда такие фигуристки ставят карьеру на паузу. Тем более что Лиза персонально заслуживает самых высоких слов уважения и благодарности за то время, когда она достигала много-много целей и результатов. Но это говорит о том, что каждый спортсмен принимает решение сам. Поэтому можем пожелать ей только удачи", - сказал Коган.

22 октября Туктамышева объявила о паузе в карьере.

Туктамышевой 26 лет, она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.