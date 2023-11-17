Следующее заседание суда по иску Шветского к Зеппельту состоится 24 января

Суд заслушал все доказательства по делу

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Следующее заседание Никулинского суда Москвы по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации врача российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского состоится 24 января. Об этом Шветский сообщил ТАСС.

Ответчиком выступает немецкий журналист Хайо Зеппельт. Он, по мнению Шветского, опорочил его репутацию, указав на возможную причастность к попаданию допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой 2022 года. Иск был подан 26 июля.

"Сегодня суд заслушал все доказательства по нашему делу, решение будет принято на следующем заседании. Адвокаты в связи с отсутствием ответчика попросили о вынесении заочного решения. Повестка Зеппельту была вручена, но от получения письма с иском он отказался. На суд он не явился и представителя не прислал", - сказал Шветский.

"Я считаю, что в этой ситуации сделал максимум возможного, чтобы отстоять свою честность. И хотя бы косвенно доказать чистоту Валиевой и заслуженное лидерство сборной России на командном турнире Олимпиады. Я надеюсь, меня услышали, - добавил Шветский. - Оно [заседание] было перенесено в связи с тем, что сейчас есть проблемы в связи с политическими событиями, что мешает ознакомлению с делом за пределами границы ответчика. Рассмотрение было отложено на то время, чтобы он мог либо прислать своих представителей, либо сам решить эту проблему, на 24 января".

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала допинг-пробу с положительным результатом на декабрьском чемпионате России. Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде завершились 10 ноября. Решение по делу будет оглашено в январе 2024 года.