Состав сборной России по легкой атлетике на Игры дружбы определят после чемпионата страны

В состав национальной команды войдут спортсмены, занявшие три первых места в каждой дисциплине на чемпионате страны

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Состав легкоатлетической сборной России для участия в Играх дружбы и Играх БРИКС будет сформирован по итогам национальных соревнований. Об этом на заседании в Государственной думе сообщил главный тренер сборной России Руслан Мащенко.

"Мы готовы реализовать свой потенциал на международных соревнованиях. Соревнования "Королева спорта" будут открытыми. В летнем сезоне главными соревнованиями будут Игры БРИКС в Казани и Игры дружбы в Екатеринбурге. Состав на Игры БРИКС определится по итогам командного чемпионата России, в сборную войдут спортсмены, занявшие три первых места в каждой дисциплине. В "Играх дружбы" примут участие первые и вторые номера [личного] чемпионата России в каждой дисциплине, а также по одному месту будет предоставлено по тренерскому решению", - сказал Мащенко.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 21 по 22 мая 2024 года. Чемпионат России и финал серии "Королева российского спорта" состоятся с 15 по 18 августа 2024 года в Екатеринбурге.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Весной президент World Athletics Себастьян Коу сообщил о создании рабочей группы по вопросу допуска россиян на турниры под эгидой организации. В августе глава легкоатлетической организации заявил, что считает маловероятным участие атлетов из России в Олимпийских играх 2024 года в Париже.