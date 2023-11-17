17 ноября, 11:07
Летние олимпийские виды спорта

Минспорт Украины удалил со своего сайта списки скрывающихся за рубежом атлетов

В ранее опубликованный на сайте ведомства список входили 304 спортсмена

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта Украины убрало со своего официального сайта информацию о спортсменах, оставшихся за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну.

Ранее на сайте ведомства был опубликован список, включающий имена 304 спортсменов. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).

В октябре футболист украинского "Шахтера" Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". 14 ноября украинец Артур Билан покинул расположение национальной сборной по спортивной рыбалке, чтобы остаться в Европе. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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