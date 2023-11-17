Мостовой, Аршавин, Широков и Сычев станут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ

Мероприятие пройдет на "СКА-Арене" с 9 по 10 декабря

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Помощниками главных тренеров команд дивизионов на Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станут бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев . Об этом сообщили в эфире программы "На связи" на КХЛ-ТВ.

Матч звезд пройдет в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене" 9-10 декабря. Наставник московского "Спартака" Алексей Жамнов станет главным тренером команды дивизиона Боброва, сборную дивизиона Тарасова возглавит тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов. Командой дивизиона Харламова будет руководить тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин, сборной дивизиона Чернышева - наставник "Авангарда" Михаил Кравец.

Аршавин, Широков и Сычев являются бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года. Аршавин и Широков также в составе петербургского "Зенита" становились обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе "Спартака".