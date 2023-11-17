17 ноября, 11:19
Формула-1

Болельщиков вывели с трибун в преддверии второй практики Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

AP Photo/ Darron Cummings
© AP Photo/ Darron Cummings

Вторая часть свободных заездов была отложена на 2,5 часа из-за того, что во время первой свободной сессии дренажная решетка на трассе сорвалась с креплений и разбила машину пилота "Феррари"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Лас-Вегасе (США, штат Невада) вывели с трибун и из фан-зон болельщиков в преддверии старта второй свободной практики. Об этом сообщает журнал Autosport.

Вторая часть свободных заездов должна была начаться в полночь по местному времени, но была отложена на 2,5 часа из-за того, что во время первой свободной сессии произошел инцидент на городской трассе - во время проезда Карлоса Сайнса - младшего ("Феррари") по прямой дренажная решетка сорвалась с креплений и разбила машину испанца. Заезды были отменены, время сессии не продлилось и 20 минут. После этого на трассе стали проверять все остальные люки, в связи с чем начало второй практики было отложено.

"Из-за логистических соображений для наших болельщиков и персонала мы приняли решение закрыть все фан-зоны и трибуны Гран-при Лас-Вегаса в 01:30 ночи. Мы с нетерпением ждем возвращения болельщиков позже - во время третьей части свободных заездов и квалификации", - говорилось в заявлении организаторов, которое позднее было удалено.

Из-за инцидента на машине Сайнса-младшего пришлось заменить шасси, мотор и коробку передач, что повлечет за собой штраф в виде потери мест на старте гонки. "Феррари" обратилась в Международную автомобильную федерацию с просьбой не применять санкций к гонщику, поскольку были форс-мажорные обстоятельства, однако команде было отказано в этом.

"Формула-1" вернулась в Лас-Вегас спустя 40 лет. Руководством "королевских гонок" этот этап заявлялся как нечто грандиозное, они обещали устроить незабываемое шоу, но пока же больше получают в свой адрес негатива как со стороны болельщиков, которые заплатили за билеты не одну тысячу долларов, так и со стороны пилотов и команд, а также местных жителей, которые вынуждены терпеть неудобства в связи с перекрытием дорог.

Третья сессия свободных заездов пройдет в субботу и начнется в 07:30 по московскому времени (20:30 пятницы по местному), квалификация - в 11:00 мск (полночь по местному). Гонка состоится в воскресенье и начнется в 09:00 мск (22:00 субботы по местному). 

Теги:
Формула-1
© Информационное агентство ТАСС
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