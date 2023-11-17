Чемпионат мира по хоккею с мячом 2024 года отменен из-за отказа организаторов

Соревнования должны были пройти в Норвегии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом, которые должны были пройти в 2024 году, отменены в связи с отсутствием стороны, заинтересованной в организации турниров. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Турнир должен был пройти в Норвегии. О причинах отказа от проведения соревнований Ассоциация хоккея с мячом Норвегии не сообщила.

"Чемпионаты мира 2024 года среди мужчин и женщин проводиться не будут. К сожалению, FIB вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые сначала проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать. По этой причине у FIB нет организаторов соревнований 2024 года", - говорится в релизе пресс-службы.

В сообщении также сказано, что после заседания исполкома FIB на следующей неделе может быть опубликована информация о проведении чемпионатов мира 2025 года.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой FIB из-за ситуации на Украине. Также международная организация запретила проведение международных турниров на территории России. Страна лишилась права проведения чемпионата мира 2023 года, который был перенесен в Швецию.