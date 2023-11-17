17 ноября, 11:23
Хоккей с мячом

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2024 года отменен из-за отказа организаторов

Соревнования должны были пройти в Норвегии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом, которые должны были пройти в 2024 году, отменены в связи с отсутствием стороны, заинтересованной в организации турниров. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Турнир должен был пройти в Норвегии. О причинах отказа от проведения соревнований Ассоциация хоккея с мячом Норвегии не сообщила.

"Чемпионаты мира 2024 года среди мужчин и женщин проводиться не будут. К сожалению, FIB вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые сначала проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать. По этой причине у FIB нет организаторов соревнований 2024 года", - говорится в релизе пресс-службы.

В сообщении также сказано, что после заседания исполкома FIB на следующей неделе может быть опубликована информация о проведении чемпионатов мира 2025 года.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой FIB из-за ситуации на Украине. Также международная организация запретила проведение международных турниров на территории России. Страна лишилась права проведения чемпионата мира 2023 года, который был перенесен в Швецию. 

Теги:
Хоккей с мячом
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация