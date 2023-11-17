17 ноября, 12:11
Фигурное катание

Фигуристка Двоеглазова рассказала, что пока испытывает проблемы после травмы

В пятницу спортсменка выиграла юниорский этап Гран-при России в Самаре

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Алиса Двоеглазова испытывает проблемы после травмы ноги, но успешно восстанавливает прыжки. Об этом она рассказала журналистам после победы на турнире.

В пятницу Двоеглазова выиграла юниорский этап Гран-при России в Самаре, исполнив два четверных прыжка в произвольной программе. В феврале она получила травму ноги.

"После травмы сложно физически, мышцы спадают, ничего нет, только прямая нога, - сказала Двоеглазова. - На левой делала, правая не сгибалась. Сначала я делала тулуп, потом собирала тройные. Хотела на финал Гран-при, но решили спокойно восстановиться".

В нынешнем сезона Двоеглазова также выступила на этапе юниорской серии в Омске, там она упала четверного лутца и заняла итоговое второе место. В пятницу в Самаре фигуристка справилась с этим элементом.

"Мы приехали из Омска, начали составлять планы на тренировки, - рассказала спортсменка. - Много работала с Этери Георгиевной [Тутберидзе], со всеми работали, особенно над второй оценкой. В произвольной надо было бороться скорее с головой и нервами".

Теперь Двоеглазова надеется выступить на Кубке Первого канала. "Надеюсь, но не решаем ничего, это зависит от федерации, - отметила она. - Хотелось бы поучаствовать, это что-то новое, очень интересно". 

Теги:
Фигурное катание
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