17 ноября, 12:57
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

ЮАР выступила против дискриминации российских спортсменов

Министр спорта, искусства и культуры республики Зизи Кодва отметил, что спорт должен объединять, а не быть политическим инструментом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. ЮАР выступает против дискриминации российских спортсменов, так как спорт должен объединять, а не быть политическим инструментом. Об этом заявил ТАСС министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

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"Спорт должен объединять. Мы против [дискриминации спортсменов РФ]. Он не должен становиться инструментом политических баталий", - сказал министр, отвечая на вопрос об отношении к дискриминации российских спортсменов.

По его словам, спорт должен оставаться инструментом сохранения мира и не политизироваться. "Мы должны использовать спорт, чтобы объединять народы и делать мир лучше", - добавил Кодва.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран. 

Теги:
ЮАРРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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