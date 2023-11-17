Фигуристка Плескачева рассказала, что с детства равнялась на Загитову

Спортсменка отметила, что из действующих фигуристок ей нравится Аделия Петросян

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер юниорского этапа Гран-при России в Самаре фигуристка Лидия Плескачева с детства равнялась на катание олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а сейчас ей нравится Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Об этом Плескачева рассказала журналистам.

После короткой программы Плескачева лидировала на турнире в Самаре. Спортсменка заняла итоговое второе место.

"В детстве смотрела за Загитовой, безумно нравилась, а также за Соней Самодуровой. Сейчас мне нравится Аделия Петросян", - рассказала Плескачева.

В произвольной программе на турнире в Самаре Плескачева исполнила тройной аксель. "У меня есть четверные прыжки, я уже показывала четверной тулуп, но не докрутила его. Потом не крутила его, потому что была проблема с ногами. Тройной аксель начал получаться очень быстро - уже через пару дней могла его выезжать, потом вставила в программу", - отметила она.

Спортсменка рассказала, как попала в фигурное катание. "Отвели родители вслед за сестрой, там мы проходили отбор, - сообщила Плескачева. - Сначала не очень хорошо все складывалось, а потом перешли к Светлане Владимировне [Пановой]. Вроде идет хорошо".