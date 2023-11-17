17 ноября, 13:26
Мировой футбол

Болельщики показали баннер "Братья навеки" на матче молодежного "Зенита" в Китае

Российская команда победила со счетом 7:1

ТАСС, 17 ноября.. Молодежная команда петербургского футбольного клуба "Зенит" со счетом 7:1 победила китайский "Гуйчжоу" в товарищеском матче. Встреча прошла в китайском городе Гуйян.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Константин Воинков (18-я минута), Данила Козлов (30, 33), Станислав Лапинский (37), Савелий Никифоров (39), Максим Халилов (62) и Александр Широков (88).

Во время матча местные болельщики вывесили баннер с надписью "Братья навеки". Фраза написана на русском и китайском языках. 

Теги:
Мировой футбол
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