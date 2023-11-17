Хоккеиста "Витязя" Савчика дисквалифицировали на один матч

Хоккеист был удален до конца встречи с минским "Динамо" за столкновение с арбитром

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Нападающий подмосковного клуба "Витязь" Иван Савчик наказан дисквалификацией на одну игру и денежным штрафом за нарушение в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

16 ноября "Витязь" на выезде обыграл минское "Динамо" со счетом 2:1. На 57-й минуте матча Савчик получил дисциплинарный штраф до конца встречи за столкновение с арбитром. По итогам рассмотрения эпизода спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил наказание без изменений.

Савчик пропустит выездную встречу против череповецкой "Северстали" 18 ноября. "Витязь" идет на 10-м месте Западной конференции, набрав 26 очков в 32 матчах. Обыграв минское "Динамо", команда продлила победную серию до четырех матчей.

Савчик выступает за "Витязь" с 2023 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, в которых набрал 11 очков (5+6) по системе "гол+пас". Ранее форвард играл за ханты-мансийскую "Югру", выступающую во Всероссийской хоккейной лиге.