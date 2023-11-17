В WADA заявили, что Россия не может проводить Игры дружбы из-за отстранения РУСАДА

Игры дружбы должны пройти в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге

ТАСС, 17 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено проведением в России Игр дружбы в 2024 году. Об этом во время заседания совета учредителей WADA заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

"Россия в 2024 году хочет организовать мультиспортивные соревнования - Игры дружбы, они будут проводиться вне рамок спортивного сообщества, даже глава организационного комитета возглавляет федерацию, которая только что потеряла признание спортивного движения, - сказал Ниггли. - Мы не знакомы со всеми деталями, но считаем важным обратить внимание на то, что эти соревнования вызывают обеспокоенность с точки зрения антидопинговой системы, которая возникает как со стороны государств, так и со стороны спортивного сообщества. Соревнования пройдут в стране, чья антидопинговая система лишена статуса соответствия, что ставит под сомнение доверие антидопинговой программе, которая там будет проводиться".

"Там не будет Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), которая могла бы мониторить ситуацию. Поэтому мы считаем, что спортсмены не могут быть уверенными в том, что они будут соревноваться на должном уровне. Кроме того, кодекс WADA четко говорит, что основные события не могут проводиться в странах, чьи агентства лишены статуса соответствия. Сейчас страна лишена его, и это дело находится в Спортивном арбитражном суде. Такое развитие событий идет вразрез с принципами, которые есть в кодексе организации, но мы пока не знаем, к чему это все может привести", - добавил он.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.