Спортивный административный суд Испании дисквалифицировал Рубиалеса на три года

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку национальной сборной на церемонии награждения на чемпионате мира

ТАСС, 17 ноября. Спортивный административный суд Испании (TAD) принял решение дисквалифицировать бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на три года. Об этом сообщила газета Marca.

30 октября дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) также принял решение о трехлетней дисквалификации Рубиалеса.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал ее в губы. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента испанской организации. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение в радиусе 200 метров к Эрмосо. Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.