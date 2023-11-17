17 ноября, 15:46
Летние олимпийские виды спорта

В оргкомитете Игр дружбы уверены, что устранят недопонимание с WADA

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве высказали обеспокоенность проведением Игр дружбы в России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет Игр дружбы уверен в решении вопросов, которые возникли у Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно предстоящего турнира. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

"Нам известно о непростом диалоге между WADA и РУСАДА, - сказали в оргкомитете. - Оргкомитет со всей серьезностью относится к антидопинговым процедурам, которые являются неотъемлемой частью любого международного соревнования. Мы не сомневаемся, что найдем пути решения по данному вопросу".

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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