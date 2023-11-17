Чесноков: теннисист Медведев правильно разложил силы в матче с Алькарасом

Россиянин проиграл со счетом 4:6, 4:6

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев правильно распределил силы в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против испанца Карлоса Алькараса. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца. Оба теннисиста вышли в полуфинал, где россиянин сыграет против итальянца Янника Синнера, а Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем.

"Я считаю, что Медведеву не стоило выкладываться в этом матче, чтобы потом выйти на Джоковича, - сказал Чесноков. - Что лучше - быть выжатым как лимон или отработать какие-то удары, чтобы спокойно завтра играть? Ему не надо было делать каких-то невероятных вещей, у него не было задачи выиграть матч, может, и была, но малой кровью, что не получилось. Он правильно разложил свои силы, посмотрим, как завтра сыграет".

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).