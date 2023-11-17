17 ноября, 16:04
Летние олимпийские виды спорта

Родионенко считает, что у WADA нет прав запрещать России проводить Игры дружбы

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике считает, что стране нужно не обращать внимания на эти заявления

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно сосредоточиться на борьбе с допингом, у него нет никаких полномочий заявлять, что Россия не может проводить Игры дружбы. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

В пятницу генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

"Какое дело может быть у WADA до проведения соревнований в нашей стране? - задалась вопросом Родионенко. - Это очередная попытка как-то повлиять на приезд иностранных спортсменов на Игры дружбы. Считаю, что нам не стоит обращать внимания как на сегодняшнее заявление WADA, так и на недавнюю "обеспокоенность" Международного олимпийского комитета (МОК). Нужно сосредоточиться на подготовке к соревнованиям и провести их на традиционном для России высоком уровне".

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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