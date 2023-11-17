Захарова заявила, что РФ проведет Игры дружбы согласно международным нормам

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова генерального директора WADA Оливье Ниггли о том, что Россия якобы не имеет права организовывать Игры из-за несоответствия Российского антидопингового агентства кодексу WADA

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия проведет Игры дружбы на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генерального директора WADA Оливье Ниггли о том, что Россия якобы не имеет права организовывать Игры дружбы из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

"Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накаченных гормонами. А Игры дружбы Россия проведет на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.