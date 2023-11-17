В WADA заявили, что политическая ситуация усложняет процесс восстановления РУСАДА

В организации отметили, что необходимо провести очный аудит Российского антидопингового агентства

ТАСС, 17 ноября. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) необходимо провести очный аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) для подтверждения независимости организации. Об этом во время заседания совета учредителей WADA заявил главный юрисконсульт организации Росс Венцель.

"Один из пунктов [восстановления] говорит о том, что РУСАДА должно быть независимым, но для того, чтобы убедиться в этом, независимая комиссия по соответствию должна провести очный аудит, совершив визит в страну, - сказал Венцель. - В нынешней геополитической ситуации очный визит сопряжен с трудностями".

Последний раз WADA проводило аудит деятельности РУСАДА в сентябре 2022 года, после которого у международной организации не возникло никаких вопросов к операционной деятельности своих российских коллег. Критическим замечанием, выявленным в рамках аудита, стало несоответствие текста некоторых пунктов Закона о спорте положениям Всемирного антидопингового кодекса. РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, а также полномочиями по нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о трех претензиях WADA к антидопинговому законодательству РФ, которые необходимо устранить: несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе; несоответствие определения "соревновательный период"; несоответствие в вопросе вывоза допинг-проб. 27 сентября гендиректор РУСАДА заявила, что несоответствия в антидопинговом законодательстве, на которые обращает внимание WADA, не успеют исправить до конца 2023 года.