Баскетболиста Шведа признали лучшим легионером недели в чемпионате Китая

На счету россиянина в среднем 21,5 очка, 12,5 передачи и 5,5 подбора за игру

ТАСС, 17 ноября. Россиянин Алексей Швед, выступающий за клуб "Шаньси Лунгс", признан лучшим легионером недели в Китайской баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На счету Шведа в среднем 21,5 очка, 12,5 передачи и 5,5 подбора за игру.

Швед подписал контракт с китайским клубом в октябре 2023 года.

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В России игрок представлял московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).