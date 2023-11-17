17 ноября, 17:11
Летние олимпийские виды спорта

Баскетболиста Шведа признали лучшим легионером недели в чемпионате Китая

На счету россиянина в среднем 21,5 очка, 12,5 передачи и 5,5 подбора за игру

ТАСС, 17 ноября. Россиянин Алексей Швед, выступающий за клуб "Шаньси Лунгс", признан лучшим легионером недели в Китайской баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На счету Шведа в среднем 21,5 очка, 12,5 передачи и 5,5 подбора за игру.

Швед подписал контракт с китайским клубом в октябре 2023 года.

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В России игрок представлял московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). 

Теги:
КитайЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация