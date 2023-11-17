В WADA заявили, что не верят в случайное загрязнение допинг-пробы Валиевой

Решение коллегии арбитров CAS будет вынесено в январе 2024 года

ТАСС, 17 ноября. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспаривают версию о загрязнении пробы, которая представлена российской фигуристкой Камилой Валиевой и ее командой. Об этом во время заседания совета учредителей WADA заявил главный юрисконсульт организации Росс Венцель.

10 ноября Спортивный арбитражный суд сообщил, что завершил слушания по делу Валиевой. Решение коллегии арбитров будет вынесено в январе 2024 года.

"WADA продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации и аннулировании всех результатов после положительной пробы. Что касается апелляции WADA, то она оспаривает версию о загрязнении пробы, которая представлена Валиевой и ее командой", - сказал Венцель.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.