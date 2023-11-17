Чернышенко предложил использовать технологии фиджитал для подготовки бойцов в Чечне

Вице-премьер также выразил уверенность, что чеченские спортсмены могут показать хорошие результаты в дисциплинах "Игр будущего" с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Некоторые дисциплины фиджитал-спорта будут эффективны в процессе подготовки бойцов на базе Российского университета спецназа в Чечне. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Грозный.

"Там есть очень интересная и перспективная дисциплина - тактический бой, когда в симуляторах отрабатываются навыки боя, а потом бойцы показывают результаты в реальных декорациях, используя технологию. Это безопасный для спортсменов способ ведения боя, но который повышает кратно эффективность ведения боя в реальных условиях. Мы знаем, что Российский университет спецназа является стандартом подготовки бойцов наивысшего класса, уверен, что вот эти технологии фиджитал также помогут бойцам проходить подготовку", - сказал он.

Чернышенко также выразил уверенность, что чеченские спортсмены могут показать хорошие результаты в дисциплинах "Игр будущего" с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. "Мы знаем чеченских спортсменов, как одних из самых сильных в мире, особенно в таких традиционных для вашей республики видах спорта, как борьба, бокс. И в "Играх будущего" есть как раз дисциплины <…> на стыке технологий. Бойцы ММA, которые смогут еще и играть в симуляторе, я уверен, могут показать хорошие результаты", - заявил он.

Фиджитал-спорт - новый вид спорта на стыке киберспортивных и классических дисциплин, победа в котором достигается по результатам суммы очков. Ключевым мероприятием фиджитал-спорта в России станет турнир "Игры будущего", который состоится в Казани в 2024 году.