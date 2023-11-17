WADA приостановило проверку антидопингового агентства Украины на соответствие кодексу

В октябре 2021 года WADA заявило об обнаружении доказательств предварительного уведомления украинских спортсменов о сборе проб на допинг

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на данный момент приостановило проверку работы Национального антидопингового центра Украины. Об этом во время заседания совета учредителей WADA заявил председатель комиссии организации по соответствию Генри Гурджи.

"Что касается Национального антидопингового центра Украины, то процедура по установлению соответствия кодексу сейчас приостановлена в связи с форс-мажором, организации в части реализации антидопинговой программы и тестирования украинских спортсменов, которые продолжают соревноваться", - сказал Гурджи.

В октябре 2021 года WADA заявило об обнаружении доказательств предварительного уведомления украинских спортсменов о сборе проб на допинг. В отношении Национального антидопингового центра Украины была начата проверка соблюдения кодекса организации. В сентябре 2022 года WADA временно оправдало украинскую организацию по делу о несоответствии всемирному кодексу.