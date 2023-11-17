17 ноября, 20:07
Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристов Ангелопола и Ушаковой

Спортсмены выступают в танцах на льду

ТАСС, 17 ноября. Фигуристы Валерий Ангелопол и Арина Ушакова, выступающие в танцах на льду, перешли в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом тренер сообщил на своей странице в X (ранее Twitter).

"Арина и Валера, добро пожаловать в наш клуб", - написал Плющенко.

С 2018 года Ангелопол выступал вместе с Василисой Кагановской, но в августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.

Ушакова является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). Она до апреля 2022 года выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской. 

Теги:
Фигурное катаниеПлющенко, Евгений Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация