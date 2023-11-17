Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристов Ангелопола и Ушаковой

Спортсмены выступают в танцах на льду

ТАСС, 17 ноября. Фигуристы Валерий Ангелопол и Арина Ушакова, выступающие в танцах на льду, перешли в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом тренер сообщил на своей странице в X (ранее Twitter).

"Арина и Валера, добро пожаловать в наш клуб", - написал Плющенко.

С 2018 года Ангелопол выступал вместе с Василисой Кагановской, но в августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.

Ушакова является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). Она до апреля 2022 года выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.