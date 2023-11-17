В ITA заявили, что российские спортсмены остаются самыми проверяемыми на допинг в мире

Глава Международного агентства по тестированию Валери Фарнерон отметила, что ситуация на Украине повлияла на работу организации

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российских спортсменов тестируют на допинг чаще остальных. Об этом во время заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила глава Международного агентства по тестированию (ITA) Валери Фарнерон.

"Ситуация на Украине серьезно сказалась на нашей работе, - сказала она. - Количество тестов за два года уменьшилось вдвое, но в 2023 году было взято 400 проб, и Россия все равно остается самой тестируемой страной из всех, где ITA проводит свою деятельность".

Глава Международного агентства по тестированию отметила, что организация готова к возвращению россиян на международную арену. "Мы проведем таргетированную программу тестирования для спортсменов из России и Белоруссии в свете их возвращения на международную арену", - добавила Фарнерон.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.