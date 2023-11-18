Пятый этап Гран-при России по фигурному катанию стартует в Самаре

Соревнования пропустят чемпионка России Софья Акатьева и победитель предыдущего этапа в Казани Владислав Дикиджи

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Предпоследний, пятый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию стартует в субботу в Самаре на льду спортивного комплекса имени Владимира Высоцкого.

За неделю до старта стало известно, что турнир пропустят два лидера - чемпионка России Софья Акатьева и победитель предыдущего этапа в Казани Владислав Дикиджи. Если у Дикиджи ситуация стандартная - фигурист простудился, то Акатьевой предстоит долгое восстановление после травмы. У спортсменки случился рецидив стрессового перелома, на восстановление ей может понадобиться около двух месяцев. В этом сезоне ученица Этери Тутберидзе выступила только в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

В женском одиночном катании в Самаре основными претендентками на пьедестал станут Дарья Садкова, Майя Хромых и Ксения Синицына. Садкова дебютировала во взрослом Гран-при на предыдущем этапе в Казани, где заняла третье место. Хромых вернулась на лед после долгого перерыва, связанного с проблемами со здоровьем. Фигуристка, только набирающая прежнюю форму, выступала на этапе серии в Красноярске, где стала пятой. Синицына была участницей сентябрьских контрольных прокатов сборной, где пробила себе ногу коньком, следствием чего стал перелом плюсневой кости у спортсменки. Из-за этого фигуристка была вынуждена сняться с этапа в Омске. Этап в Самаре станет для нее первым соревнованием в сезоне.

В соревнованиях мужчин на пьедестале имеют все шансы оказаться сразу несколько спортсменов. Это и серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник, и Роман Савосин, успешно вернувшийся на лед после перерыва и завоевавший серебро этапа в Уфе, и Андрей Мозалев, ставший там же третьим. А также два серебряных призера чемпионатов Европы - Александр Самарин и Артур Даниелян.

В танцах на льду тройка призеров достаточно предсказуема - это чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, представляющие группу Александра Жулина. А также новые дуэты - Ирина Хавронина / Девид Нарижный (команда Дениса Самохина) и Софья Шевченко / Андрей Ежлов (группа Елены Масленниковой).

Парное катание на этапе в Самаре представлено не будет. Короткие программы спортсмены представят 18 ноября, произвольные - 19 ноября. Заключительный, шестой этап серии состоится через неделю в Москве. Финал соревнований пройдет в рамках зимней Спартакиады в Магнитогорске.