17 ноября, 21:07
Фигурное катание

Пятый этап Гран-при России по фигурному катанию стартует в Самаре

Соревнования пропустят чемпионка России Софья Акатьева и победитель предыдущего этапа в Казани Владислав Дикиджи

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Предпоследний, пятый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию стартует в субботу в Самаре на льду спортивного комплекса имени Владимира Высоцкого.

За неделю до старта стало известно, что турнир пропустят два лидера - чемпионка России Софья Акатьева и победитель предыдущего этапа в Казани Владислав Дикиджи. Если у Дикиджи ситуация стандартная - фигурист простудился, то Акатьевой предстоит долгое восстановление после травмы. У спортсменки случился рецидив стрессового перелома, на восстановление ей может понадобиться около двух месяцев. В этом сезоне ученица Этери Тутберидзе выступила только в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

В женском одиночном катании в Самаре основными претендентками на пьедестал станут Дарья Садкова, Майя Хромых и Ксения Синицына. Садкова дебютировала во взрослом Гран-при на предыдущем этапе в Казани, где заняла третье место. Хромых вернулась на лед после долгого перерыва, связанного с проблемами со здоровьем. Фигуристка, только набирающая прежнюю форму, выступала на этапе серии в Красноярске, где стала пятой. Синицына была участницей сентябрьских контрольных прокатов сборной, где пробила себе ногу коньком, следствием чего стал перелом плюсневой кости у спортсменки. Из-за этого фигуристка была вынуждена сняться с этапа в Омске. Этап в Самаре станет для нее первым соревнованием в сезоне.

В соревнованиях мужчин на пьедестале имеют все шансы оказаться сразу несколько спортсменов. Это и серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник, и Роман Савосин, успешно вернувшийся на лед после перерыва и завоевавший серебро этапа в Уфе, и Андрей Мозалев, ставший там же третьим. А также два серебряных призера чемпионатов Европы - Александр Самарин и Артур Даниелян.

В танцах на льду тройка призеров достаточно предсказуема - это чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, представляющие группу Александра Жулина. А также новые дуэты - Ирина Хавронина / Девид Нарижный (команда Дениса Самохина) и Софья Шевченко / Андрей Ежлов (группа Елены Масленниковой).

Парное катание на этапе в Самаре представлено не будет. Короткие программы спортсмены представят 18 ноября, произвольные - 19 ноября. Заключительный, шестой этап серии состоится через неделю в Москве. Финал соревнований пройдет в рамках зимней Спартакиады в Магнитогорске. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация