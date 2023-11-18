17 ноября, 21:10
Летние олимпийские виды спорта

В WADA пригрозили санкциями иностранным спортсменам за участие в Играх дружбы

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

Ранее Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы

ТАСС, 18 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может применить санкции к иностранным спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы. Об этом на пресс-конференции заявил глава WADA Витольд Банька.

17 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что организация обеспокоена проведением в России Игр дружбы в 2024 году. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

"Возможное участие в этом соревновании тех, кто является подписантом кодекса WADA, может повлечь определенные последствия", - сказал Банька.

В WADA добавили, что у них не было контактов с оргкомитетом Игр дружбы. "У нас нет никакой информации, мы не контактировали с Россией. Мы не понимаем, как будут организованы соревнования и по каким каналам идет приглашение", - отметил Ниггли.

15 ноября Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.  

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация