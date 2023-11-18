В WADA пригрозили санкциями иностранным спортсменам за участие в Играх дружбы

Ранее Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы

ТАСС, 18 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может применить санкции к иностранным спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы. Об этом на пресс-конференции заявил глава WADA Витольд Банька.

17 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что организация обеспокоена проведением в России Игр дружбы в 2024 году. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

"Возможное участие в этом соревновании тех, кто является подписантом кодекса WADA, может повлечь определенные последствия", - сказал Банька.

В WADA добавили, что у них не было контактов с оргкомитетом Игр дружбы. "У нас нет никакой информации, мы не контактировали с Россией. Мы не понимаем, как будут организованы соревнования и по каким каналам идет приглашение", - отметил Ниггли.

15 ноября Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.