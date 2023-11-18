WADA не будет расширять санкции в отношении РУСАДА

В сентябре в агентстве заявили, что российское законодательство не соответствует кодексу WADA

ТАСС, 18 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует вводить дополнительные санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

"Решение уже было принято в сентябре, оно связано с тем фактом, что законодательство в России не соответствует кодексу WADA", - сказал Ниггли.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

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