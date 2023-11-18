17 ноября, 21:12
Допинг в спорте

WADA не будет расширять санкции в отношении РУСАДА

В сентябре в агентстве заявили, что российское законодательство не соответствует кодексу WADA

ТАСС, 18 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует вводить дополнительные санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

"Решение уже было принято в сентябре, оно связано с тем фактом, что законодательство в России не соответствует кодексу WADA", - сказал Ниггли.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

Новость дополняется 

Теги:
Допинг
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация