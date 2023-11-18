В WADA заявили, что рассмотрение дела РУСАДА в CAS займет от 6 до 12 месяцев

Ранее Всемирное антидопинговое агентство объявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство

ТАСС, 18 ноября. Рассмотрение дела о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) займет от 6 до 12 месяцев. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

"Сейчас дело предано в CAS, оно будет рассмотрено в следующие 6-12 месяцев", - сказал Ниггли.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

13 октября гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в CAS.