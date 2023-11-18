Рублев потерпел третье поражение на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист не одержал ни одной победы на групповом этапе

ТАСС, 18 ноября. Россиянин Андрей Рублев уступил представителю Германии Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Зверева. Рублев потерпел третье поражение на турнире и занял четвертое место в группе, ранее россиянин проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6) и испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6). Зверев одержал на турнире вторую победу, однако этого ему не хватило для выхода в плей-офф. Алькарас и Медведев, которые тоже выиграли по две встречи, обошли представителя Германии по дополнительным показателям, заняв первое и второе места соответственно.

В полуфинале Итогового турнира ATP Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем, Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером. Матчи состоятся 18 ноября.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. Теннисист является обладателем 14 титулов ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

26-летний Зверев занимает седьмую позицию в мировом рейтинге, на его счету 21 титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпиона США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золотую медаль, победив в финале россиянина Карена Хачанова. Теннисист дважды побеждал на Итоговом турнире ATP (2018, 2021).

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).