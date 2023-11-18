17 ноября, 21:49
Итоговый турнир ATP

Рублев потерпел третье поражение на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист не одержал ни одной победы на групповом этапе

ТАСС, 18 ноября. Россиянин Андрей Рублев уступил представителю Германии Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Зверева. Рублев потерпел третье поражение на турнире и занял четвертое место в группе, ранее россиянин проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6) и испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6). Зверев одержал на турнире вторую победу, однако этого ему не хватило для выхода в плей-офф. Алькарас и Медведев, которые тоже выиграли по две встречи, обошли представителя Германии по дополнительным показателям, заняв первое и второе места соответственно.

В полуфинале Итогового турнира ATP Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем, Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером. Матчи состоятся 18 ноября.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. Теннисист является обладателем 14 титулов ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

26-летний Зверев занимает седьмую позицию в мировом рейтинге, на его счету 21 титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпиона США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золотую медаль, победив в финале россиянина Карена Хачанова. Теннисист дважды побеждал на Итоговом турнире ATP (2018, 2021).

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATPРублев, Андрей Андреевич
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