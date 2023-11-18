17 ноября, 21:57
Допинг в спорте

В WADA ждут от Европы решения о взносах России и Белоруссии

Россия и Белоруссия отказались делать ежегодные взносы в бюджет Всемирного антидопингового агентства

ТАСС, 18 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ждет от европейских стран решения о взносах, которые в 2023 году отказались выплачивать Россия и Белоруссия. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли.

"Если они не выплатят взносы, то мы должны запросить реакцию Европы, потому что они являются частью взноса Европы, - сказал Ниггли. - Европа должна будет обсудить, как ей предстоит пересмотреть взнос, если Россия больше не является ее частью".

Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 45 государств. Не поступили взносы от России ($1 267 023), Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443) и Монако ($13 443).

Россия заплатила взнос в бюджет WADA за прошлый год в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в декабре 2022 года сообщила ТАСС, что ежегодные взносы в WADA производятся не РУСАДА, а Министерством спорта РФ. 

Теги:
Допинг
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация