В WADA ждут от Европы решения о взносах России и Белоруссии

Россия и Белоруссия отказались делать ежегодные взносы в бюджет Всемирного антидопингового агентства

ТАСС, 18 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ждет от европейских стран решения о взносах, которые в 2023 году отказались выплачивать Россия и Белоруссия. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли.

"Если они не выплатят взносы, то мы должны запросить реакцию Европы, потому что они являются частью взноса Европы, - сказал Ниггли. - Европа должна будет обсудить, как ей предстоит пересмотреть взнос, если Россия больше не является ее частью".

Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 45 государств. Не поступили взносы от России ($1 267 023), Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443) и Монако ($13 443).

Россия заплатила взнос в бюджет WADA за прошлый год в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в декабре 2022 года сообщила ТАСС, что ежегодные взносы в WADA производятся не РУСАДА, а Министерством спорта РФ.