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Сборные по футболу

Футболисты сборной Дании отобрались на чемпионат Европы 2024 года

Датчане стали победителями группы Н

ТАСС, 18 ноября. Сборная Дании со счетом 2:1 победила команду Словении в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Йоаким Мехле (26-я минута) и Томас Дилейни (54). У проигравших гол забил Эрик Янжа (30).

Сборная Дании стала победителем группы H, набрав 22 очка в 9 матчах. Второе место занимает команда Словении (19 очков), третье - команда Казахстана (18). В заключительном матче отборочного раунда они сыграют между собой, игра пройдет 20 ноября в Любляне.

В других матчах игрового дня сборная Казахстана дома победила команду Сан-Марино (3:1), сборная Финляндии на своем поле переиграла команду Северной Ирландии (4:0), сборная Англии в родных стенах была сильнее команда Мальты (2:0), сборная Италии в домашней игре взяла верх над командой Северной Македонии (5:2), сборная Чехии на выезде сыграла вничью с командой Польши (1:1).

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Австрии, Бельгии, Португалии, Франции, Испании, Шотландии, Турции, Англии, Венгрии, Словакии и Албании. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 

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