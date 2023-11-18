18 ноября, 03:57
НХЛ

Игрок "Виннипега" Наместников набрал два очка и стал второй звездой матча НХЛ с "Баффало"

Российский нападающий отличился результативными действиями в третьей игре подряд

ТАСС, 18 ноября. "Виннипег" дома со счетом 3:2 обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Виннипега" шайбы забросили Коул Перфетти (23-я минута), Мэйсон Эпплтон (25), Николай Элерс (29). Российский нападающий Владислав Наместников сделал две результативные передачи и был признан второй звездой матча. У "Баффало" отличились Алекс Так (25) и Джон-Джейсон Петерка (42).

30-летний Наместников набрал очки в третьем матче подряд. На счету россиянина в текущем сезоне теперь восемь очков (одна шайба + семь передач) в 16 играх.

"Виннипег" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, в 16 играх набрав 20 очков, и в следующем матче в ночь на 19 ноября по московскому времени примет "Аризону". "Баффало" занимает предпоследнее, седьмое место в Атлантическом дивизионе, набрав в 17 матчах 15 очков. Команда потерпела третье поражение подряд и в следующем матче на выезде в ночь на 20 ноября по московскому времени сыграет с "Чикаго". 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация