Игрок "Виннипега" Наместников набрал два очка и стал второй звездой матча НХЛ с "Баффало"

Российский нападающий отличился результативными действиями в третьей игре подряд

ТАСС, 18 ноября. "Виннипег" дома со счетом 3:2 обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Виннипега" шайбы забросили Коул Перфетти (23-я минута), Мэйсон Эпплтон (25), Николай Элерс (29). Российский нападающий Владислав Наместников сделал две результативные передачи и был признан второй звездой матча. У "Баффало" отличились Алекс Так (25) и Джон-Джейсон Петерка (42).

30-летний Наместников набрал очки в третьем матче подряд. На счету россиянина в текущем сезоне теперь восемь очков (одна шайба + семь передач) в 16 играх.

"Виннипег" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, в 16 играх набрав 20 очков, и в следующем матче в ночь на 19 ноября по московскому времени примет "Аризону". "Баффало" занимает предпоследнее, седьмое место в Атлантическом дивизионе, набрав в 17 матчах 15 очков. Команда потерпела третье поражение подряд и в следующем матче на выезде в ночь на 20 ноября по московскому времени сыграет с "Чикаго".