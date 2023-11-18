Около 2 тыс. болельщиков ожидается на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Югре

Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 19 ноября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Организаторы ожидают, что около 2 тыс. человек посетят соревнования на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске с 18 по 19 ноября. Как сообщила ТАСС заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, для болельщиков будут доступны фотозона, тематические плоащки, игровые интерактивы и выступления местных коллективов.

"На гонках Кубка Международной лиги клубного биатлона ожидается около 2 тыс. болельщиков. Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко полностью готов к соревнованиям. Трасса готова на все 100 процентов", - сказала Шумакова.

Она также отметила, что на трассе сделана подушка из искусственного снега, для удобства спортсменов созданы все необходимые условия. В дни соревнований в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко будут работать несколько развлекательных площадок.

В турнире примут участие биатлонисты из России и Белоруссии. В программе соревнований четыре гонки: в первый день пройдут мужской и женский масс-старты, на следующий - гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение соревнований, альтернативных турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Поскольку клубы не входят в IBU и в Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.