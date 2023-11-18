18 ноября, 04:40
ММА

Россиянин Шаблий одержал пятую победу в Bellator и вышел в финал Гран-при

Вопрос с соперником спортсмена по финалу остается открыт - результат полуфинального боя его соотечественника Усмана Нурмагомедова был аннулирован

ТАСС, 18 ноября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шаблий единогласным решением судей победил бразильца Патрики Фрейре в пятираундовом поединке в легком весе на турнире Bellator в Чикаго (штат Иллинойс, США). Отечественный спортсмен вышел в финал Гран-при лиги.

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Шаблий провел и выиграл пятый бой в Bellator.

Соперником россиянина по финалу Гран-при Bellator должен был стать его соотечественник Усман Нурмагомедов, в октябре победивший американца Брента Примуса в другом полуфинале и защитил титул чемпиона в легком весе. 11 ноября американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил, что Нурмагомедов дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Результат его боя с Примусом аннулирован. Как сообщили ТАСС в Bellator, на данный момент решение о лишении россиянина титула не принято. Менеджер спортсмена Ризван Магомедов в беседе с корреспондентом ТАСС сказал, что Нурмагомедов "в Гран-при участвовать уже не будет".

Шаблию 30 лет, на его счету 24 победы (12 нокаутом) и 3 поражения. 

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ММА
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