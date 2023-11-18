Матыцин заявил о давлении на независимые спортивные организации со стороны МОК и WADA

Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство выступили против участия иностранных спортсменов в Играх дружбы, которые пройдут в России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытаются сохранить монополию на управление мировым спортом и продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого предоставила ТАСС пресс-служба ведомства.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 15 ноября МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 18 ноября глава WADA Витольд Банка заявил, что к иностранным спортсменам, которые примут участие в этих соревнованиях, могут быть применены санкции со стороны организации.

"В значительной мере именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта, когда направил рекомендации федерациям по ограничениям участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. И сейчас, к сожалению, МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом, - заявил Матыцин. - Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи - равному отношению ко всем ее членам, свободе выбора, защите интересов спортсменов и неукоснительному соблюдению их прав по участию в соревнованиях".

"Спорт - это платформа для открытого диалога, поэтому странно слышать от МОК и WADA призывы к ограничению российских инициатив. Россия всегда придерживалась истинных принципов спорта, и мы доказали это, организуя масштабные международные соревнования, которые были признаны, в том числе и МОК, лучшими в истории, - отметил Матыцин. - В период необоснованных санкций мы не стали выступать против кого-то, а стали создавать дополнительные условия для российских и белорусских спортсменов, а также всех стран, кто хочет совершенствовать результаты в честной спортивной борьбе, таким образом укрепляя, а не разрушая единство мирового спорта".

Министр подчеркнул, что каждая страна имеет право на развитие спорта. "Инициированные Российской Федерацией соревнования - Игры БРИКС, "Игры будущего", Всемирные игры дружбы - не нарушают международный календарь, они направлены на создание условий честной конкуренции, что является основополагающим принципом развития спорта. Мы будем рады приветствовать на всех наших турнирах спортсменов со всего мира", - заключил Матыцин.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.