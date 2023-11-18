18 ноября, 06:58
Итоговый турнир ATP

Янчук считает, что теннисист Медведев может победить Синнера за счет стабильности

В субботу россиянин сыграет с представителем Италии в полуфинале Итогового турнира ATP

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев за счет стабильной и надежной игры может победить итальянца Янника Синнер в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

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"Синнер сейчас очень хорошо подготовлен к борьбе и находится в очень хорошей форме. Если Даниил будет во всеоружии и сыграет так, как в первых двух матчах, то у него будет больше шансов на выход в финал. Дело в том, что он более стабильный и надежный, чем Синнер, и за счет этого он может победить", - сказал Янчук.

Матч между Медведевым и Синнером пройдет в субботу, начало запланировано на 16:30 мск. В другом полуфинале сыграют испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине и завершится 19 ноября. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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